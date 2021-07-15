Движение по 1-й Тверской-Ямской улице ограничат с 20 июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

С 20 июля по 28 августа будет ограничено движение транспорта по 1-й Тверской-Ямской улице в связи с проведением дорожных работ. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"С 20 июля по 28 августа будет ограничено движение по улице 1-й Тверской-Ямской. Будьте внимательны", – говорится в сообщении.

Отмечается, что движение будет ограничено по одной полосе в каждом направлении на участке 1-й Тверской-Ямской от Тверского путепровода до Бутырского Вала. Ограничения будут действовать круглосуточно.

Ранее сообщалось, что в столичном районе Строгино трамваи маршрутов № 10, 15, 21 и 30 не будут ходить 17–18 и 24–25 июля в связи с ремонтом путей. В связи с этим рекомендуется пользоваться автобусами № 015 и 030.