В Строгине изменится расписание трамваев четырех маршрутов

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"
В столичном районе Строгино трамваи маршрутов № 10, 15, 21 и 30 не будут ходить 17–18 и 24–25 июля в связи с ремонтом путей. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.
"В выходные, 17–18 и 24–25 июля, трамваи не будут ходить в Строгине", – говорится в сообщении.
Вместо трамваев № 10, 15, 21 и 30 в эти дни в департаменте рекомендуют пользоваться автобусом № 015, который следует от Таллинской улицы до метро "Сокол" через улицы Кулакова и Маршала Катукова, станцию метро "Щукинская" и Волоколамское шоссе, а также автобусом № 030, следующим от Таллинской улицы до станции МЦК "Стрешнево" через станции метро "Строгино" и "Щукинская".
"Мы ремонтируем пути на пересечении улицы Таллинской и улицы Кулакова, а также на Строгинском шоссе. Эти работы требуют временного закрытия движения, но только по выходным. По будням трамваи поедут своими маршрутами", – посоветовали в Дептрансе.
Также там уточнили, что ограничений движения трамваев в районе метро "Дмитровская" в указанные дни не будет, поэтому временный автобус № 027 курсировать не будет.
"После объединения трамвая и метро мы не закрываем движение в часы пик по будням, как это было в предыдущие годы – все основные работы проводятся только в ночные окна и по выходным, когда пассажиров меньше", – отмечается в релизе.
Ранее сообщалось, что на время закрытия участка Сокольнической линии столичного метро между станциями "Спортивная" и "Тропарево" с 17 июля по 8 августа будут запущены бесплатные автобусы КМ. Всего по маршруту будут курсировать 180 автобусов особо большого класса с интервалом менее минуты.
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