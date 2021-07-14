Бесплатные автобусы запустят на время закрытия участка Сокольнической линии метро

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

На время закрытия участка Сокольнической линии столичного метро между станциями "Спортивная" и "Тропарево" будут запущены бесплатные автобусы КМ. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"С 17 июля по 8 августа закроют станции от "Спортивной" до "Тропарево". По этому маршруту с 05:30 утра до 2 часов ночи будут ходить бесплатные автобусы с остановками "Университетский проспект", "Университет", "Проспект Вернадского", "Юго-Западная", – говорится в сообщении.

В департаменте уточнили, что всего по маршруту будут курсировать 180 автобусов особо большого класса с интервалом менее минуты.

"И все же, чтобы нагрузка на КМ была не такой большой, а вы соблюдали социальную дистанцию, рекомендуем альтернативные маршруты: через Калужско-Рижскую и Солнцевскую линии метро, через МЦК Лужники", – отметили в Дептрансе.

Также пассажиров предупредили, что остановка автобуса КМ у станции "Воробьевы горы" находится достаточно далеко от метро, поэтому до нее будет удобнее добираться на других маршрутах.

Движение поездов между станциями "Спортивная" и "Тропарево" Сокольнической линии метро будет приостановлено для открытия в сентябре юго-западного участка БКЛ. Такая мера связана со строительством пересадки на станции "Проспект Вернадского". На момент работ специалисты отключат контактный рельс, без которого поезда не смогут осуществлять движение.