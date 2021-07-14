Собянин осмотрел ход строительства станции метро "Лианозово"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин осмотрел ход строительства станции "Лианозово" Люблинско-Дмитровской линии столичного метро, а также сообщил об окончании работ по проходке северного участка ветки.

По словам мэра Москвы, все работы по строительству участка линии должны быть завершены до ноября этого года, а открытие последних трех станций запланировано на 2023 год.

"Дмитровская ветка метро – один из крупных проектов метростроения Москвы – 12 станций. От "Марьиной Рощи" до "Селигерской" мы уже построили девять. Осталось еще три станции до "Физтеха" – до поселка Северного. Работы идут полным ходом, построена большая часть тоннелей. До ноября месяца должны все тоннели быть пройдены. И по плану в 2023 году все три станции ("Улица 800-летия Москвы", "Лианозово", "Физтех". – Прим. ред.) одновременно должны быть запущены", – заявил Собянин.

Он также уточнил, что рядом со станцией "Лианозово" необходимо создать единый транспортно-пересадочный узел для организации пассажиропотока на МЦД-1, которая проходит в непосредственной близости.

"С коллегами по Российским железным дорогам мы планы состыковали. Таким образом, здесь одновременно должны быть закончены две стройки: и на железной дороге, и на метро", – отметил мэр.

По словам гендиректора компании-подрядчика АО "Мосметрострой" Сергея Жукова, работы по проходке тоннелей на участке Люблинско-Дмитровской линии завершены на 70%.

"В ноябре этого года заканчиваем все перегонные тоннели, приступаем к устройству верхнего строения путей. Три станции в развороте. "800-летие" и "Лианозово" должны закончить, монолитные работы, до конца этого года. Станция "Физтех" – приблизительно сентябрь следующего года. Работы идут в графике", – доложил он.

По данным столичных властей, проходка правого перегона между станциями "Улица 800-летия Москвы" и "Лианозово" на текущий момент выполнена на 73%. Также ведется проходка перегонов между станциями "Лианозово" и "Физтех": левый завершен на 71%, правый – на 76%.

На самой станции "Лианозово" в настоящее время завершаются земляные работы, идет укладка монолитного железобетона. Для строительства транспортно-пересадочного узла на МЦД-1 планируется перенести железнодорожную станцию "Лианозово" на 350 метров в сторону области со строительством двух новых пассажирских платформ и двух подземных вестибюлей, один из которых будет совмещен со станцией метро.

Протяженность участка метро от станции "Селигерская" до станции "Физтех" составляет 6,9 километра. Ожидается, что продление Люблинско-Дмитровской линии улучшит транспортное положение около 500 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что до 2024 года за пределами МКАД появятся восемь станций метро. Бочкарев рассказывал, что новые станции откроют на территории Новомосковского, Северо-Восточного и Западного округов столицы.

Глава департамента строительства Рафик Загрутдинов отметил, что до 2024 года появятся станции "Новомосковская" Сокольнической линии, "Физтех" Люблинско-Дмитровской линии, "Пыхтино" и "Внуково" Калининско-Солнцевской линии. Кроме того, откроются четыре станции Троицкой линии метро.