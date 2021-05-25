Люблинско-Дмитровскую линию метро продлят до "Физтеха" в 2023 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Люблинско-Дмитровскую линию столичного метрополитена продлят до станции "Физтех" в 2023 году. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в эфире телеканала Москва 24.

По его словам, ключевым проектом городского метростроения остается Большая кольцевая линия (БКЛ), но не менее активно идет строительство новых участков уже действующих радиальных линий.

"Например, уже в 2023 году планируется запустить участок Люблинско-Дмитровской линии метро до поселка Северного", – уточнил Бочкарев.

Он также добавил, что на новом участке метро откроются станции "Улица 800-летия Москвы", "Лианозово" и "Физтех".

Ранее Андрей Бочкарев рассказал, что строительство Большой кольцевой линии (БКЛ) метро является ключевым и самым масштабным проектом строительства метрополитена.