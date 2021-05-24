Бочкарев рассказал о строительстве БКЛ метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Строительство Большой кольцевой линии (БКЛ) метро является ключевым и самым масштабным проектом строительства метрополитена, рассказал заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

По его словам, БКЛ метро станет одной из самых протяженных линий в мире.

"С нее можно будет сделать пересадки на 20 станций 11 радиальных линий, три остановочные платформы Московского центрального кольца и 13 – МЦД. Шаговый доступ к станциям второго метрокольца получат три миллиона москвичей, проживающих в 34 районах", – рассказал Бочкарев.

Он напомнил, что 12 станций, открывшиеся 1 апреля текущего года, уже работают.

"На данный момент завершена проходка 95% всех тоннелей кольца, а общая строительная готовность линии составляет три четверти", – сказал вице-мэр.

По его словам, до конца года планируется ввести девять новых станций. А в будущем году, предположительно, завершат работы по оставшимся семи станциям, которые находятся на северо-восточном участке от "Электрозаводской" до "Савеловской" и восточном от "Каширской" до "Нижегородской".

"Изначально завершить проект Большого кольца планировалось до конца 2023 года, но Сергей Собянин поставил задачу форсировать стройку, чтобы замкнуть его уже в 2022. Все силы и средства для этого у нас есть, так что нет сомнений – мы справимся", – добавил Бочкарев.

Ранее Бочкарев рассказал, что запуск Большой кольцевой линии метро позволит улучшить доступность более сотни точек притяжения, в числе которых парки и прогулочные зоны, корпуса вузов, объекты спорта, культуры и досуга. Он отметил, что, когда новое кольцо замкнется, москвичам будет проще передвигаться по городу.

Кроме того, стало известно, что до конца 2021 года не планируется перекрывать радиальные линии для строительства БКЛ. До этого движение приостанавливали из-за проходки тоннелей под радиальными ветками, однако эти работы уже завершены.