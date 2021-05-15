Радиальные линии метро не будут перекрывать для строительства БКЛ до конца года

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Участки радиальных линий столичного метро больше не будут перекрывать для строительства Большой кольцевой линии (БКЛ) до конца текущего года, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
По его словам, закрытие участка от станции "Дубровка" до станции "Волжская" Люблинско-Дмитровской линии было связано с проходкой тоннеля в зоне действующей станции "Печатники".
"Для обеспечения безопасности перевозок необходимо было временное прекращение движения. До конца года перекрытий каких-либо линий больше не будет: мы для БКЛ завершили прохождение под радиальными направлениями, и больше в этом необходимости нет", – приводит слова Бочкарева Агентство "Москва".
1 мая участок Люблинско-Дмитровской линии метро от станции "Дубровка" до станции "Волжская" закрылся для строительства тоннеля Большой кольцевой линии. Первоначально сообщалось, что ограничения продлятся до 23 мая. Однако участок открыли для пассажиров 14 мая.
Большую кольцевую линию метро планируют полностью замкнуть через полтора – два года.
Собянин сообщил о досрочном открытии участка Люблинско-Дмитровской линии метро
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