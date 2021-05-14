На станции БКЛ "Марьина Роща" строят пересадку на Люблинско-Дмитровскую линию метро

14:34
Фото: Мосметрострой
На станции "Марьина Роща" Большой кольцевой линии метрополитена завершилось строительство прохода для пересадки на одноименную станцию Люблинско-Дмитровской линии. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Уточняется, что специалисты вели работы горным способом из-за близкого расположения метрополитена.
"Из-за близости зоны действующего метрополитена был запрещен буровзрывной способ, поэтому разработка породы (преимущественно известняк и доломит) осуществлялась вручную отбойными молотками", – рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
Он также добавил, что на данный момент строители приступили к самому важному этапу – раскрытию проемов между центральным и двумя боковыми залами. Во время сооружения тоннелей специалисты устанавливают временные тюбинги, которые образуют глухие проемы трапециевидной формы, – их раскрывают после окончания проходки всех станционных тоннелей.
Отмечается, что всего на станции "Марьина Роща" будет 22 проема: 12 для прохода пассажиров с будущей платформы на пути и остальные – под коммуникации.
Ранее рабочие смонтировали металлоконструкции четырех эскалаторов на строящейся станции "Марьина Роща", которая позже войдет в состав Большой кольцевой линии (БКЛ).
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