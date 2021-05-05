На станции "Марьина Роща" смонтировали металлоконструкции самого длинного эскалатора

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Рабочие смонтировали металлоконструкции четырех эскалаторов на строящейся станции "Марьина Роща", которая позже войдет в состав Большой кольцевой линии (БКЛ). Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
Их высота составит 130 метров. "Это будет самый длинный эскалатор столичной подземки. На текущий момент самый большой эскалатор в Москве работает на станции "Парк Победы", его длина составляет 127 метров", – уточнил он.
Теперь специалистам предстоит отрегулировать направляющие лестничного полотна, установить ступени и поручни. Работы над электрооборудованием запланированы на осень этого года.
Генеральный директор АО "Мосинжпроект" (выступает УК в проектах строительства новых линий и станций метро) Юрий Кравцов напомнил, что закончить "Марьину Рощу" БКЛ рассчитывают в следующем году. Сейчас там монтируют инженерные системы. Параллельно идет строительство пересадки на одноименную станцию Люблинско-Дмитровской линии.
Ранее Сергей Собянин рассказал, что до конца 2021 года в столице планируют открыть 11 станций метро. Вместе с тем идет модернизация вентиляционных шахт подземки, благодаря чему объем воздуха на станциях и в тоннелях увеличился почти на треть.
"Это наш город": в Москве откроют 11 станций метро в 2021 году
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