Участок Люблинско-Дмитровской линии метро открылся досрочно

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Участок Люблинско-Дмитровской линии метро между станциями "Дубровка" и "Волжская" открылся досрочно. Об этом сообщает пресс-служба столичной подземки в Twitter.

"Все станции Люблинско-Дмитровской линии открыты для пассажиров", – сообщили в пресс-службе.

Там также пожелали пассажирам приятных поездок.

Ранее Сергей Собянин сообщал, что движение поездов между станциями "Дубровка" и "Волжская" будет возобновлено досрочно с 14 мая. Мэр Москвы отмечал, что строители сумели быстрее закончить проходку двухпутного тоннеля БКЛ под станцией "Печатники".

При этом бесплатные автобусы КМ будут курсировать между станциями "Волжская" и "Дубровка" до обеда пятницы, 14 мая. После окончания движения автобусов начнется оперативное снятие ограничений и восстановление схем движения.

1 мая участок Люблинско-Дмитровской линии метро от станции "Дубровка" до станции "Волжская" закрылся для строительства тоннеля Большой кольцевой линии. Первоначально сообщалось, что ограничения продлятся до 23 мая.