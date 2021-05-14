Участок Люблинско-Дмитровской линии метро открылся досрочно

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Участок Люблинско-Дмитровской линии метро между станциями "Дубровка" и "Волжская" открылся досрочно. Об этом сообщает пресс-служба столичной подземки в Twitter.
"Все станции Люблинско-Дмитровской линии открыты для пассажиров", – сообщили в пресс-службе.
Там также пожелали пассажирам приятных поездок.
Ранее Сергей Собянин сообщал, что движение поездов между станциями "Дубровка" и "Волжская" будет возобновлено досрочно с 14 мая. Мэр Москвы отмечал, что строители сумели быстрее закончить проходку двухпутного тоннеля БКЛ под станцией "Печатники".
При этом бесплатные автобусы КМ будут курсировать между станциями "Волжская" и "Дубровка" до обеда пятницы, 14 мая. После окончания движения автобусов начнется оперативное снятие ограничений и восстановление схем движения.
1 мая участок Люблинско-Дмитровской линии метро от станции "Дубровка" до станции "Волжская" закрылся для строительства тоннеля Большой кольцевой линии. Первоначально сообщалось, что ограничения продлятся до 23 мая.
Собянин сообщил о досрочном открытии участка Люблинско-Дмитровской линии метро
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: