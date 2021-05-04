Пассажиропоток в районе закрытого участка Люблинско-Дмитровской линии вырос в 1,5 раза

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В районе закрытого участка "Дубровка" – "Волжская" Люблинско-Дмитровской линии почти в 1,5 раза увеличился пассажиропоток, сообщает департамент транспорта в телеграм-канале.
"Больше всего выросла нагрузка на "Дубровку". При этом около 40% пассажиров закрытого участка строят маршрут через Замоскворецкую линию", – говорится в сообщении.
Во вторник утром станция "Дубровка" приняла 4,2 тысячи дополнительных пассажиров, также увеличился пассажиропоток на станции "Текстильщики".
В Дептрансе отметили, что также с загрузкой работают компенсационные автобусы. Во вторник утром маршрутами КМ воспользовались свыше 16 тысяч человек.
Согласно прогнозам, в будние дни, с 11 мая, пассажиропоток увеличится еще больше. В связи с этим жителей столицы попросили заранее выбирать альтернативные маршруты и по возможности планировать поездки на внепиковое время.
"Рекомендуем пользоваться Замоскворецкой линией метро, МЦК и МЦД. От "Волжской" в центр – быстрее на автобусе КМ1 через "Текстильщики", – добавили в Дептрансе.
1 мая участок Люблинско-Дмитровской линии метро от станции "Дубровка" до станции "Волжская" закрылся до 23 мая для строительства тоннеля Большой кольцевой линии.
В связи с закрытием участка изменена схема движения поездов в метро. Ограничения будут действовать в рабочие дни с 05:30 до 10:00.
Поезда от станции "Котельники" до "Выхино" следуют с увеличенным интервалом. На станции "Выхино" и "Текстильщики" каждый второй поезд приезжает на "Выхино" пустым.
На станциях "Котельники", "Жулебино", "Лермонтовский проспект" эти поезда не останавливаются при следовании в центр. Поезда на Некрасовской линии проезжают станцию "Косино" в сторону центра без остановки, пересадка с "Косино" на "Лермонтовский проспект" закрыта.
Участок Люблинско-Дмитровской линии метро закрыт до 23 мая
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