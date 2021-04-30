Ряд регулярных автобусных маршрутов усилят в столице из-за закрытия участка метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В столице усилят ряд автобусных маршрутов из-за закрытия участка Люблинско-Дмитровской линии метро, сообщил заместитель директора филиала Служба движения ГУП "Мосгортранс" Антон Блохин.

"Для наших пассажиров, помимо компенсационных маршрутов, будут усилены регулярные городские маршруты, в частности, для жителей района Марьино будет усилен маршрут автобуса 646, который обеспечивает удобную связь со станциями МЦД и районом Печатники. Для жителей Орехово-Борисова усилен маршрут 719, и для жителей района Южнопортовый будет усилен маршрут 670, который следует от Дубровки в район Нагатинский Затон", – приводит слова Блохина РИА Новости.

По его словам, за ситуацией с передвижением будет следить Оперативный штаб, в случае необходимости число автобусов увеличат.

Сообщалось, что в столице задействуют около 200 автобусов особо большого класса вместимости на всех маршрутах. Также будут запущены компенсационные автобусы. Так, КМ1 станет основным компенсационным маршрутом, поэтому жителей района Марьино просят не пользоваться станцией "Кузьминки", так как для пассажиров маршрута на станцию "Текстильщики" будут подаваться пустые составы.

Маршруты КМ2 и КМ3 предназначены для жителей Печатников. Маршрут КМ3 будет работать только по будням, в выходные дни пассажиры могут воспользоваться КМ2.

Более подробную информацию можно посмотреть на сайте Мосгортранса и на едином транспортном портале.

С 1 по 23 мая будет закрыт участок "Дубровка" – "Волжская" Люблинско-Дмитровской линии метро. Это связано со строительством тоннеля Большой кольцевой линии.

Для предотвращения скопления пассажиров будет изменена схема движения поездов в метро. Ограничения будут действовать в рабочие дни с 05:30 до 10:00.

Поезда от станции "Котельники" до "Выхино" будут следовать с увеличенным интервалом. На станции "Выхино" и "Текстильщики" будет много людей, и, чтобы все смогли уехать, каждый второй поезд будет приезжать на "Выхино" пустым.

На станциях "Котельники", "Жулебино", "Лермонтовский проспект" эти поезда не будут останавливаться при следовании в центр. Поезда на Некрасовской линии будут проезжать станцию "Косино" в сторону центра без остановки, пересадка с "Косино" на "Лермонтовский проспект" будет закрыта.