Автобусы КМ между станциями "Волжская" и "Дубровка" будут ходить до обеда 14 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Бесплатные автобусы КМ будут курсировать между станциями "Волжская" и "Дубровка" Люблинско-Дмитровской линии столичного метро до обеда 14 мая. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.

"Участок Люблинско-Дмитровской линии метро между "Волжской" и "Дубровкой" откроется уже завтра, 14 мая. Бесплатные автобусы КМ продолжат работать и 14 мая – в первой половине дня", – говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что после окончания движения автобусов начнется оперативное снятие ограничений и восстановление схем движения.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что движение поездов по участку салатовой ветки метро между станциями "Дубровка" и "Волжская" будет возобновлено досрочно с 14 мая.

Градоначальник отметил, что строители сумели быстрее закончить проходку двухпутного тоннеля БКЛ под станцией "Печатники".

