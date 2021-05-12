Для москвичей разработали альтернативные маршруты на время закрытия участка линии метро

Движение на участке Люблинско-Дмитровской линии в сторону центра от станции "Волжская" до "Дубровки" с 1 мая остановлено из-за строительства БКЛ.

Уже в первый рабочий день после праздников пассажиры потеряли в дороге много времени. Только на "Текстильщиках" число пассажиров выросло на треть.

Однако те, кто привык ездить через "Дубровку", "Кожуховскую", "Печатники" или "Волжскую", могут воспользоваться станциями "Зябликово" и "Красногвардейская", МЦД-2 или маршрутами компенсационных автобусов. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.