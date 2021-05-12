Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Транспорт

12 мая, 07:15

Для москвичей разработали альтернативные маршруты на время закрытия участка линии метро

транспорт видео Никита Пименов Мария Рыбакова Полина Ганичева

Движение на участке Люблинско-Дмитровской линии в сторону центра от станции "Волжская" до "Дубровки" с 1 мая остановлено из-за строительства БКЛ.

Уже в первый рабочий день после праздников пассажиры потеряли в дороге много времени. Только на "Текстильщиках" число пассажиров выросло на треть.

Однако те, кто привык ездить через "Дубровку", "Кожуховскую", "Печатники" или "Волжскую", могут воспользоваться станциями "Зябликово" и "Красногвардейская", МЦД-2 или маршрутами компенсационных автобусов. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать