Эксперт оценил, возможен ли наплыв туристов на Кипр

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Член президиума "Альянса туристических агентств РФ" Алексан Мкртчян оценил в эфире радиостанции "Комсомольская правда", возможен ли наплыв туристов на Кипр.
По его мнению, для начала необходимо организовать устойчивое авиасообщение с Кипром.
"Летают рейсы в статусе грузо-пассажирских. Да, они завозят людей, но считайте, что летают они под неким серым флагом. Как только будет дан старт, чтобы летали под белым флагом, чтобы стала регулярка, то из 15 городов России полетят рейсы на Кипр", – сказал Мкртчян.
Он выразил мнение, что спрос на отдых на Кипре повысился из-за закрытия Турции, а для посещения Греции не у всех есть шенгенская виза. Эксперт также добавил, что стоимость отдыха на Кипре пока не растет.
"Потому что российский рынок пока не является для них глобальным. Глобальный рынок – это английский рынок. Но в этом году англичане не едут, поэтому отельеры для россиян цены не поднимут", – сказал специалист.
Ранее президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев рекомендовал россиянам, запланировавшим поездки в Турцию в этом году, отложить их на более удаленный срок. По его мнению, не стоит рассчитывать посетить данную страну в июне.
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