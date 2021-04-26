Голикова попросила не продавать туры в Турцию и Танзанию после 1 июня

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Вице-премьер Татьяна Голикова обратилась к российским туроператорам с просьбой не продавать туры в Турцию и Танзанию на даты после 1 июня, пока власти не примут решения о возобновлении авиасообщения с этими странами. Об этом сообщает РИА Новости.
"Вы знаете, что авиационное сообщение приостановлено до 1 июня 2021 года. И здесь бы я обратилась к нашим уважаемым туроператорам, чтобы до решения властей туры <...> после 1 июня пока не реализовывались до тех пор, пока не будет принято окончательное решение, оценивающее эпидемиологическую ситуацию в Турции и Танзании для того, чтобы снова возобновить возможность нашими гражданами посещения этих государств в целях проведения отпуска и отдыха. Это очень важно", – сказала Голикова.
Она сообщила, что в настоящее время российские власти продолжают осуществлять вывоз россиян из Турции и Танзании. По ее словам, в этих странах сейчас наблюдается тяжелая эпидемиологическая обстановка по коронавирусу.
"Обстановка сложная, непростая, особенно в Турецкой Республике. У них внутренние решения приняты об ограничении передвижения, комендантском часе. Мы продолжаем вместе с Росавиацией и Ростуризмом активную работу по вывозу наших граждан с территории Турции и территории Танзании", – пояснила вице-премьер.
Россия до 1 июня приостановила авиасообщение с Турцией и Танзанией из-за участившихся случаев заражения коронавирусом. Голикова, объявившая о таком решении, отметила, что это поможет сохранить здоровье большому количеству россиян.
По словам главы Ростуризма Зарины Догузовой, почти все российские туристы смогут вернуться домой из Танзании и Турции до 1 мая. В Ассоциации туроператоров России (АТОР) приводили такие же временные рамки.
Из Турции и Танзании за неделю вернулось 38 тысяч организованных российских туристов
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