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Москва 24

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Туризм

17:51

Почти все туристы вернутся из Турции и Танзании в РФ к маю

туризм

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Глава Ростуризма Зарина Догузова рассказала, что почти все российские туристы смогут вернуться домой из Танзании и Турции до мая.

Догузова отметила, что за прошлую неделю в Россию вернулись уже 38 тысяч организованных туристов.

В Турции и Танзании на данный момент остается менее 10 тысяч человек. Почти все из них смогут прилететь домой до 30 апреля.

"Что касается самостоятельных туристов, которые находились в Турции, Танзании, а также в третьих странах, куда вылетали через Стамбул, то на текущий момент более 28 тысяч человек уже вернулись в Россию на вывозных рейсах российских и международных авиакомпаний", – добавила глава Ростуризма.

Она также отметила, что в Росавиации уже подтвердили графики вывозных рейсов.

Ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что все организованные российские туристы из Турции и Танзании вернутся до 1 мая. Там отметили, что в Танзании, по оценкам АТОР, около шести тысяч россиян, в Турции – свыше 50 тысяч граждан РФ.

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