Решение о числе рейсов на курорты Египта будет озвучено в конце мая – Оперштаб

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Решение о количестве рейсов из России в египетские Хургаду и Шарм-эш-Шейх будет озвучено во второй половине мая. Об этом сообщили в Оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Вопрос о количестве рейсов в Хургаду и Шарм-эш-Шейх будет решен на заседании Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. О принятом решении планируется сообщить во второй половине мая 2021 года", – уточнили в Оперштабе.
В материале отмечается, что Росавиация, Ространснадзор, Оперштаб и другие ведомства ранее проанализировали текущую ситуацию как с точки зрения безопасности полетов, так и с точки зрения эпидемиологического благополучия. Рабочая группа пришла к выводу, что запуск авиарейсов на египетские курорты возможен.
Ранее президенты России и Египта Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси договорились о полном возобновлении авиасообщения между странами, в том числе с курортами. По предварительной оценке АТОР, для запуска чартеров потребуется 7–14 дней.
Россия и Египет договорились о полном возобновлении авиасообщения
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