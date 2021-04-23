Ежемесячно на курорты Египта смогут отправляться до 270 тысяч россиян

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Российские туроператоры готовы отправлять на египетские курорты свыше 260 тысяч туристов в месяц. Об этом сообщили в пресс-службе АТОР.

"По расчетам 2019 года, всего на чартерах в Египет семь ведущих туроператоров суммарно смогли бы предложить российским туристам минимум 66,6 тысячи кресел в неделю, в том числе в Хургаду – порядка 34,7 тысячи кресел, в Шарм-эль-Шейх – около 31,9 тысячи. Таким образом, в случае полноценного запуска чартеров туроператоры готовы отправлять на курорты Египта свыше 266 тысяч туристов в месяц", – говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что, по предварительной оценке, объемы перевозок этого года будут сопоставимы или даже выше.

В АТОР отметили, что организацией отдыха россиян, вероятно, будут заниматься семь федеральных туроператоров – ANEX Tour, Coral Travel, PEGAS Touristik, TUI Россия, "Библио-Глобус", "Интурист" и TEZ Tour. Именно они в прошлом занимали существенную долю на египетском рынке.

Ранее президенты России и Египта Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси договорились о полном возобновлении авиасообщения между странами, в том числе с курортами. По предварительной оценке АТОР, для запуска чартеров потребуется 7–14 дней.