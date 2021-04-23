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Туризм

13:01

Россия и Египет договорились о полном возобновлении авиасообщения

туризм

Фото: depositphotos/slava296

Президенты России и Египта Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси договорились о полном возобновлении авиасообщения между странами, в том числе с курортами. Об этом сообщил официальный представитель канцелярии египетского лидера Бассам Рады.

Он отметил, что главы государств обсуждали и другие вопросы двусторонней повестки.

"Была достигнута договоренность о возобновлении авиасообщения в полном объеме между аэропортами двух стран, в том числе с Хургадой и Шарм-эш-Шейхом", – цитирует Бассам Рады РИА Новости.

Информацию о возобновлении авиарейсов подтвердил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Да. Готовим сообщение", – сказал Песков, отвечая на вопрос о восстановлении полетов.

Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе уточнила, что туроператорам удастся запустить чартеры на египетские курорты уже через 7–14 дней. Точная дата будет объявлена позже.

Ранее аналитики выяснили, куда россияне хотят отправиться отдыхать этим летом. С июня по август 80,1% путешественников интересуются рейсами по России. Остальные планируют отдохнуть за границей.

АТОР ожидает возобновления полетов на курорты Египта во второй половине мая

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