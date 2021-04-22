Аналитики выяснили, куда россияне хотят отправиться отдыхать этим летом

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip проанализировал поисковые запросы на перелеты и выяснил, куда россияне хотят отправиться отдыхать этим летом, сообщает RT.
На период с июня по август 80,1% путешественников интересуются рейсами по России. Остальные планируют отдохнуть за границей.
Наиболее популярным среди российских городов стал Сочи – его искали 16,8%. На втором месте находится Симферополь. Им интересовались 14,3%. На третьем месте расположилась Москва – 8,8%. В список также вошли Санкт-Петербург – 8,3%, Анапа – 7,8%, Краснодар – 4,4%, Калининград – 4,2%, Геленджик – 2,8%, Минеральные Воды – 2,3% и Махачкала – 1,8%.
В топ зарубежных направлений вошли Турция (7,74%), Армения (5,9%) и Кипр (5,4%). Помимо этого, россияне интересуются поездками в Грузию (5,1%), Грецию (4,8%), Италию (3,2%), Египет (3,1%), США (2,8%), ОАЭ (2,7%) и Сербию (2%).
Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию заявил, что программа туристического кешбэка на путешествия по России должна быть продлена до конца года. Также президент предложил ввести до конца 2021 года программу кешбэка, по которой родители смогут получить половину стоимости путевки в детский лагерь.
Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова выразила надежду, что в будущем программа туров с кешбэком за отдых в России будет доступна в течение всего года.
Очередной этап программы возврата средств за путешествия по России стартовал в марте.
Граждане могут вернуть часть денег как за целый тур, так и просто за оплаченный отель. Главное – воспользоваться картой "Мир", тогда можно вернуть до 20% от общей стоимости.
Программа действует на поездки с 18 марта по 30 июня, но забронировать тур нужно успеть до 15 июня. Максимальная сумма возврата составит 20 тысяч рублей.
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