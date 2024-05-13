Москвичам рассказали, как отметить День посадки леса на ВДНХ

Фото: пресс-служба ВДНХ

В России 14 мая отмечается Всероссийский день посадки леса. С конца апреля и все майские праздники без выходных специалисты сажали деревья. Всероссийский день посадки леса знаменует окончание посадочных работ. Его задача – напомнить гражданам о том, что к природным ресурсам нужно относиться бережно, а также привлечь внимание общества к важности лесов для экологии. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Так, дубовая роща на ВДНХ – естественный широколистный лес, который сохранился, несмотря на близость расположения к центру столицы. Это часть коренной Останкинской дубравы, которая в XVIII–XIX веках относилась к владениям Шереметьевых. И в XVI веке ландшафт представлял собой территорию с густым лесом, где преимущественно были дубравы и березовые рощи.

В данный момент в дубовой роще на площади 10 гектаров растут дубы черешчатые, лиственница, сосна, орех маньчжурский и другие породы деревьев. Средний возраст растущих там дубов – 150 лет, однако встречаются и 200-летние экземпляры.

Дубрава имеет статус объекта культурного наследия федерального значения. На территории восстановили 6,6 тысячи квадратных метров дорожно-тропичной сети согласно исторической планировке, говорится в материале.

Также осенью 2019 года на ВДНХ, в зоне ландшафтного парка "Природа дикая", открылась воздушная экотропа, состоящая из множества пролетов с ограждениями, изогнутых по траектории движения, которые поддерживают витые металлические опоры.

Протяженность сооружения составляет 474 метра, максимальная высота – 6,5 метра. Поднявшись на высоту, москвичи и гости столицы могут на ветвях деревьев заметить белок и птиц – серую неясыть, черного дятла, пустельгу.

В сообщении отметили, что прогулка по экотропе – возможность увидеть вблизи редких птиц и получить опыт взаимодействия с дикой природой, не выезжая за пределы города. Такой опыт является важной частью экологического воспитания и просвещения в рамках национального проекта "Экология". Пройти по воздушной тропе граждане могут в любое время, также в вечером там включается подсветка.

Ранее сообщалось, что в парке "Зарядье" москвичи заложили памятную аллею, отражающую вклад волонтеров в развитие добровольческого движения. Всего высадили свыше 100 саженцев краснокнижного растения – княженики обыкновенной. В акции поучаствовали жители столицы, которые в 2022 году получили нагрудный знак отличия "Волонтер Москвы".