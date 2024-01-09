Свыше 750 деревьев высадили на благоустроенных территориях Москвы в 2023 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более 750 деревьев высадили на благоустроенных территориях столицы в прошлом году. Об этом сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы в своем телеграм-канале.

По словам заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, деревья высаживали поздней осенью и в начале зимы. Озеленение коснулось Ленинского проспекта от Университетского до Ломоносовского проспекта, пространства около 16 Марьинских прудов-регуляторов, "студенческого квартала" в районе МГТУ имени Баумана, Цветного бульвара, Воробьевской набережной, Аллеи славы звезд зимних Олимпийских игр, территории Южного речного вокзала, парка 40-летия ВЛКСМ, Московского дворца пионеров и Центра фигурного катания Этери Тутберидзе, уточнил он.

Отмечается, что больше всего деревьев – почти 200 вязов, кленов, черемух и декоративных яблонь – высадили на участке от Университетского до Ломоносовского проспекта. Недалеко от Марьинских прудов-регуляторов появились свыше 160 деревьев 13 видов, в сквере около Центра Этери Тутберидзе посадили липы, клены, черемухи и яблони, а на Воробьевской набережной – свыше 40 лип, рябин и елей. Также в парке 40-летия ВЛКСМ и около Южного речного вокзала теперь растут больше 40 новых кленов, лип, берез, рябин, декоративных яблонь и лиственниц.

В пресс-службе добавили, что растения для посадки выбираются с учетом их способности адаптироваться к условиям мегаполиса и визуальному облику городского пространства. Для высадки используются взрослые деревья возрастом от 15 до 35 лет и высотой от 3 до 8 метров – все они выращены в питомниках и прошли подготовку к пересадке. Посадочные работы проводятся в заранее подготовленные ямы с плодородным грунтом и дренажным слоем, защищающим корни от гниения и обеспечивающим вентиляцию.

Ранее сообщалось, что благоустройство территорий возле станции МЦД-4 Очаково завершено. Там убрали под землю воздушные провода, проложили дополнительную систему водостока, привели в порядок и расширили тротуары и другое. Кроме того, на прилегающих к станции Очаково территориях высадили около 120 деревьев и разбили газон общей площадью свыше 36,5 тысячи квадратных метров.

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