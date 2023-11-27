Всесезонный сад появится на северо-востоке Москвы

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Специалисты высадят свыше 6 тысяч растений из отечественных питомников в саду на территории строящегося в Огородном проезде жилого комплекса. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Всесезонный сад с зонами для работы и отдыха будет расположен на территории жилого комплекса. Его главная особенность – круглогодичное "цветение": такой эффект обеспечат специально подобранные деревья и кустарники, устойчивые к умеренной климатической зоне Московского региона", – заявил он.

Вице-мэр добавил, что для высадки специалисты отобрали 30 сортов растений, в том числе 17 сортов кустарников и деревьев, а также 11 видов различных многолетников и луковичных. Территорию разделят на функциональные зоны. Помимо растений, там появится фонтан в виде арт-инсталляции, отметил Бочкарев.

Благоустроенное пространство разместится по адресу Огородный проезд, земельный участок, 4/2 на территории жилого комплекса Upside Towers. Девелопером проекта выступила компания Upside Development.

Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская, в свою очередь, поделилась, что создание комфортной городской среды является одним из приоритетных направлений работы властей и застройщиков. По ее словам, во время согласования проектов ведомство выявляет, как новые объекты "впишутся" в городской ландшафт и как они смогут повысить комфорт жителей.

Княжевская добавила, что в настоящее время такой деятельностью занимается не только Москва, но и частные застройщики. Для девелоперов, продолжила она, создание интересного объекта в рамках своего проекта является конкурентным преимуществом.

Ранее стало известно, что столица с начала года предоставила почти 2,7 гектара земли для строительства спортивных комплексов в ЗАО, их общая площадь составит порядка 30 тысяч квадратных метров. Так, в Раменках появятся физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) с бассейном и инфраструктура для футбольной школы.

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