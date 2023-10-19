ФОК в Гольянове появится в 2024 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Готовность физкультурно-оздоровительного комплекса с двумя бассейнами в Гольянове составляет 15%, его планируется достроить в следующем году. Об этом сообщил руководитель Депстроя Москвы Рафик Загрутдинов.

"Строители уже завершили монолитные работы по устройству чаш обоих бассейнов, на финальном этапе монолитные работы в зоне подземного этажа, ведется монтаж колонн первого этажа и гидроизоляция наружных стен подземного этажа", – сообщил он.

Общая площадь комплекса на Алтайской улице составит около 4 тысяч квадратных метров. Там появится 25-метровый бассейн для взрослых и 10-метровый бассейн для детей. Кроме того, внутри откроют тренажерный зал и буфет.



Фасад оформят в контрастных, но гармоничных цветах – черном, белом, красном и сером. Также внешние стены отделают алюминиевыми металлокассетами и керамогранитом. Специалисты предусмотрели и панорамное остекление, уточнил Загрутдинов.

Завершить строительство объекта планируется в следующем, 2024 году.

Как сообщал ранее руководитель Депстроя, к строительству ФОКа приступили в начале 2023 года.

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