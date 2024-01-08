Благоустройство территорий возле станции МЦД-4 Очаково завершено

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

В столице завершилось благоустройство территорий возле станции четвертого маршрута Московских центральных диаметров Очаково, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

По словам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, новая станция находится в столичном районе Очаково-Матвеевское, где проживает свыше 130 тысяч человек. Сейчас в этом районе идет активная застройка жилых домов, и через пару лет пассажиропоток там вырастет в несколько раз.

"В границы работ вошли улицы Большая Очаковская, Пржевальского, Марии Поливановой, Елены Колесовой, проезд Стройкомбината, 1-й, 2-й, 3-й, 4-й и 5-й Очаковские переулок", – сказал Бирюков.

Во время работ там убрали под землю воздушные провода, проложили дополнительную систему водостока, привели в порядок и расширили тротуары. По просьбам жителей на улице Елены Колесовой и в 3-м Очаковском переулке обустроили удобные и безопасные пешеходные маршруты.

Кроме того, специалисты обновили 66 тысяч "квадратов" покрытия проезжей части, установили пять новых светофоров, организовали свыше 350 парковочных мест, больше 60 велопарковок и две точки велопроката.

Модернизировали и систему уличного освещения – в районе станции установили свыше 300 фонарей с энергоэффективными светильниками, наземные переходы оборудовали опорами контрастного освещения.

Появилось около 20 современных остановочных павильонов с зарядными слотами и беспроводной связью. В сквере на улице Марии Поливановой обустроили уютную зону отдыха с зелеными насаждениями и удобными скамейками.

Также там организовали зону для воркаута и обновили оборудование на восьми детских площадках. На территориях, прилегающих к станции Очаково, высадили порядка 120 деревьев, разбили газон общей площадью свыше 36,5 тысячи квадратных метров.

Ранее сообщалось, что специалисты завершили благоустройство территорий возле станции Переделкино четвертого Московского центрального диаметра. Главная задача состояла в улучшении пешеходной и транспортной доступности, создании удобных маршрутов и в обустройстве переходов.

До этого было завершено благоустройство возле городского вокзала Окружная. Необходимость сделать удобные пешеходные маршруты от жилых домов к новому городскому вокзалу, который объединяет одноименные станции метро, МЦК и МЦД-1, появилась в связи с увеличением пассажиропотока.

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