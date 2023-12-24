Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В Москве обновили фасады четырех городских вокзалов Московских центральных диаметров (МЦД). Работы прошли на станциях Зеленоград — Крюково, Лихоборы, Аминьевская и Минская. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Сообщается, что на зданиях вокзалов теперь размещены фирменные логотипы и номера диаметров.

Как отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, большие световые вывески будут служить дополнительным ориентиром для пассажиров. Внутри светящихся букв размещены экономичные светодиоды.

Ранее стало известно, что на городском вокзале Зеленоград-Крюково третьего маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-3) открылся новый После реконструкции вокзала Зеленоград-Крюково появились лифты и эскалаторы, надземный переход, пассажирские вестибюли, а также стали останавливаться поезда третьего диаметра.

Завершилась реконструкция городского вокзала Зеленоград-Крюково МЦД-3