Завершается строительство нового вестибюля станции метро "Печатники" БКЛ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы/Москомархитектура

Строительство нового вестибюля станции "Печатники" Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метро подходит к концу. Общая строительная готовность объекта – более 90%, архитектурно-отделочные работы находятся на завершающей стадии. Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, проект предусматривает два наземных вестибюля. Один из них был введен в эксплуатацию в марте этого года. Строящийся же объединенный вестибюль № 1 обеспечит вход на станцию БКЛ со стороны улицы Гурьянова, а также пересадку на салатовую ветку метро, указал Бочкарев. Он уточнил, что работы по сооружению основных конструкций и внутренних помещений вестибюля уже закончены.

Заммэра отметил, что большое внимание специалисты уделили организации внутреннего пространства вестибюля. По его словам, при отделке использовались долговечные и высококачественные материалы, произведенные в России. Сам дизайн вестибюлей станции отличается лаконичностью и сдержанностью, для их оформления была выбрана черно-белая цветовая гамма, подытожил Бочкарев.

В свою очередь, гендиректор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов рассказал, что в данный момент заканчивается монтаж инженерных систем и оборудования нового вестибюля.

Он напомнил, что на базе станции "Печатники" БКЛ формируется новый городской вокзал, который объединит маршруты двух линий метро, железнодорожную платформу второго маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-2) и наземный общественный транспорт. Помимо этого, сказал Кравцов, в рамках формирования технологической части вокзала продолжается благоустройство территории. Так, на улице Гурьянова появятся подходы к станции метро, кроме того, планируется установить автобусные остановки и дополнительные светофоры, заключил он.

Ранее сообщалось, что остановочный пункт Царицыно МЦД-2 готов на 9%. По словам руководителя столичного Депстроя Рафика Загрутдинова, на данный момент завершаются работы по устройству котлованов и начинаются работы по устройству вестибюля.

Подземный вестибюль построят в Царицыне между станциями МЦД-2 и метро