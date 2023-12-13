Специалисты отреставрировали 16 элементов на трех станциях БКЛ столичного метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Специалисты отреставрировали 16 элементов на трех станциях Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метро, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, речь идет о станциях бывшей Каховской линии метро – "Каховская", "Варшавская" и "Каширская".

"Реставрационные работы позволили сохранить уникальные элементы оформления трех станций, впервые открытых на Каховской линии в 1969 году. Все 16 панно из листового алюминиевого сплава являются яркими художественными свидетельствами своей эпохи", – отметил заммэра.

Теперь любой пассажир может увидеть все панно на обновленных стенах станций в составе БКЛ. По словам генерального директора "Мосинжпроекта" Юрия Кравцова, на "Каховской" стены украшены четырьмя барельефами на тему Гражданской войны.

"На "Каширской" в каждом из двух платформенных залов размещено по четыре композиции на тему "Жизнь страны", а четыре панно на "Варшавской" представляют собой архитектурные пейзажи столицы Польши", – отметил Кравцов.

Кроме того, в ходе реконструкции специалисты постарались максимального сохранить изначальный облик каждой из них. При этом были заменены материалы отделки и добавлены новые художественные элементы, рассказал гендиректор проектного института холдинга Рустам Черкесов.

"Частью дизайна "Варшавской" стало архитектурное освещение – всего на станции вместе с двумя вестибюлями смонтированы 1 224 светильника", – сказал он.

Также копии панно стали украшением колонн в вестибюлях станции, а на стенах помещений появились декоративные панели с изображениями деревьев, отметил Черкесов.

Ранее Бочкарев рассказывал, что специалисты продолжают формировать технологическую часть в рамках реализации проекта городского вокзала Варшавская. По его словам, возведение объектов в составе технологической части будущего вокзала выполнено наполовину.

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