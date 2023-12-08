Остановочный пункт Царицыно МЦД-2 готов на 9%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Остановочный пункт Царицыно второго маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-2) готов на 9%. Об этом сообщил руководитель столичного Депстроя Рафик Загрутдинов.

По его словам, проект подразумевает реконструкцию двух пассажирских платформ и возведение подземного вестибюля, который обеспечит переход между одноименной станцией московского метро, а также обеспечит выходы в сторону улицы Каспийской и музея-заповедника "Царицыно". Сейчас там заканчиваются работы по устройству котлованов и начинаются работы по устройству вестибюля, отметил Загрутдинов.

Сооружение обеспечит местных жителей обновленной транспортной инфраструктурой, а также создаст безопасный проход к музею-заповеднику "Царицыно".

Ранее сообщалось, что в этом году отремонтировали 305,4 километра путей на Московской железной дороге (МЖД). Работы также выполнили на участке Москва-Товарная-Курская – Царицыно. Там обновили 12,6 километра железнодорожных путей.

Подземный вестибюль построят в Царицыне между станциями МЦД-2 и метро