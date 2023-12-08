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08 декабря, 06:50

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"Мой район. Обратная связь": благоустройство завершилось возле станции метро "Царицыно"

"Мой район. Обратная связь": благоустройство завершилось возле станции метро "Царицыно"

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В Царицыно завершилось благоустройство территории возле одноименной станции метро. На месте котлована, вырытого для ремонта тоннеля Замоскворецкой линии, появился сквер. Там высадили деревья, установили лавочки, качели и навесы.

Кроме того, специалисты открыли дополнительный выход из южного вестибюля станции метро, который был закрыт почти 40 лет. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Программа: Мой район. Обратная связь
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