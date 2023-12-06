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06 декабря, 09:20

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"Мой район. Обратная связь": на северо-востоке Москвы появились два новых сквера

"Мой район. Обратная связь": на северо-востоке Москвы появились два новых сквера

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На северо-востоке Москвы на месте пустырей обустроили два новых сквера. Главная задача проекта благоустройства – сделать комфортным путь от станции БКЛ "Марьина Роща" к одноименной станции МЦД-2.

Один из скверов расположился возле дома № 52/17 на Сущевском Валу. Второй – около церкви "Нечаянная Радость" на Шереметьевской улице. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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