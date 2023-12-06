"Мой район. Обратная связь": на северо-востоке Москвы появились два новых сквера

На северо-востоке Москвы на месте пустырей обустроили два новых сквера. Главная задача проекта благоустройства – сделать комфортным путь от станции БКЛ "Марьина Роща" к одноименной станции МЦД-2.

Один из скверов расположился возле дома № 52/17 на Сущевском Валу. Второй – около церкви "Нечаянная Радость" на Шереметьевской улице. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".