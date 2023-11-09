Прогулочная набережная и зоны отдыха появились на Южном речном вокзале Москвы

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

Зоны отдыха и прогулочная набережная появились в результате благоустройства на Южном речном вокзале Москвы. Об этом заявил заммэра в столичном правительстве Петр Бирюков.

Он напомнил, что три года назад в порядок были приведены парк и набережная Северного речного вокзала, сейчас это любимое место отдыха горожан и гостей Москвы. Главной целью благоустройства на Южном речном вокзале была организация новой точки притяжения горожан, создание прогулочной набережной и комфортных зон отдыха.

Бирюков объяснил, что на первом этапе проекта, до начала навигации, специалисты проложили и подключили инженерные сети, в том числе устройство специальной системы водостока. Кроме того, провели работы по извлечению иловых отложений и углублению дна, потому что река обмелела в зоне швартовки судов. Также была отремонтирована причальная стенка.

К началу навигации работники привели в порядок пространство перед зданием вокзала, часть набережной с павильоном для посадки и высадки пассажиров. Во время второго этапа было завершено благоустройство набережной общей протяженностью 500 метров. На ней создали пять причальных зон для судов разного класса, установили еще два павильона для пассажиров и диспетчерскую.

По информации заммэра, в рамках проекта замостили пешеходную зону, сейчас ее площадь – 18,2 тысячи квадратных метров, там сделали парковку, удобные проезды и подъезды для транспорта. Напротив вокзала оборудовали остановочный павильон с беспроводной связью и зарядными слотами.

Подчеркивается, что зону отдыха вдоль набережной освещают свыше 70 фонарей. Также еще одна зона отдыха появилась рядом со зданием вокзала, ее украсили деревья, цветники, газон, кустарники.

Ранее сообщалось, что водный маршрут для досуга и игры в любое время года появится на территории бывших цехов Александровских железнодорожных мастерских на Пресненском Валу в Москве. В его состав войдут островки детских площадок, а также водные рекреационные объекты, которые будут актуальны даже зимой.

Также культурно-деловое пространство под открытым небом и прогулочную зону протяженностью 557 метров создадут на участке Дорогомиловской набережной в столичном районе Филевский Парк к 2025 году. Площадка будет частью делового центра, строящегося на Заречной улице.

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