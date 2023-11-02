Водный игровой маршрут с детскими площадками построят на Пресненском Валу

Фото: пресс-служба Москомархитектуры

Водный маршрут для досуга и игры в любое время года появится на территории бывших цехов Александровских железнодорожных мастерских на Пресненском Валу в Москве. Об этом сообщил главный столичный архитектор, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов.

Отмечается, что в его состав войдут островки детских площадок, а также водные рекреационные объекты, которые будут актуальны даже зимой. Игровой ручей протяженностью 500 метров соединит в маршрут элементы инфраструктуры нового городского квартала Republic. Его реализацией занимается компания FORMA в закулисье Пресненского Вала.

Площадь благоустройства – 6 гектаров, проект призван символизировать старорусскую речку Пресню, протекавшую в прошлом на этом месте, а более 100 лет назад ее заключили в подземный коллектор. Оригинальную концепцию предложило бюро "АФА".

По словам Кузнецова, ручей разделят на функциональные зоны с желобами, водной гладью, сухими природными протоками из камней и растений. Вдоль него появятся также потайные тропинки с мостиками и пеньками, плетеными домиками-шалашами, тоннелями. Инфраструктуру водной игровой среды разрабатывали по принципам универсальности для всех возрастов и всесезонности.

Большую часть игрового оборудования площадки можно будет использовать в любое время года. Архитекторы "АФА" объяснили, что дети используют естественные осадки, дождевую воду и снег в разнообразных игровых сюжетах, поэтому отключение воды в зимний период не станет помехой.

Подчеркивается, что основным материалом качелей, лазательных комплексов, домиков выбрали лиственницу. Это устойчивый, не подверженный гниению и преждевременному разрушению материал. Надежность конструкциям придает нержавеющая сталь.

Объекты, которые связаны с ручьем в единый маршрут, будут способствовать обогащению сенсорного опыта детей и нести в себе образовательный потенциал. В покрытиях вдоль ручья спрячут черепах, рыбок и ракушки.

Также квартал предназначен для взрослых и людей старшего возраста. На территории будет большая водная площадка для релакса и созерцания, места для активного движения и отдыха. Финальной точкой маршрута станет универсальное общественное пространство – Сборная площадь с сухими фонтаном.

Помимо этого, для всех желающих сделают доступным новый пешеходный бульвар, проложенный по историческому Камер-Коллежскому Валу, его протяженность составит более 400 метров.

"Нестандартные водные решения в девелопменте позволяют нам создавать функциональные пространства, при этом учитывая историю и атмосферу места", – заключил директор по девелопменту компании FORMA Сергей Даньшин.

Ранее сообщалось, что новая городская площадь появится на Лужнецкой набережной в столице. На территории площадью свыше 11 тысяч квадратных метров разместят социокультурные, деловые и досуговые объекты.

Также прогулочная зона появится возле Белорусского вокзала. Благоустройство проводится в рамках реализации общественно-рекреационного комплекса "Тверская Застава".

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