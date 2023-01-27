В Москве отреставрировали фасады дома XX века на улице Забелина

Фото: пресс-служба департамента культурного наследия города Москвы

Специалисты завершили реставрацию фасадов доходного дома потомственной почетной гражданки Натальи Тюляевой, расположенного на улице Забелина в Москве. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Отмечается, что трехэтажное каменное здание построено в 1900 году по проекту архитектора Сергея Воскресенского, автора особняка купца Рериха, в котором сейчас находится Грибоедовский ЗАГС. Дом входит в ансамбль городской усадьбы Н. А. Сумарокова – Н. А. Тюляевой, ему присвоен статус объекта культурного наследия регионального значения.

"По архивным фотографиям и документам специалисты восстановили в нижней части эркера панно с изящным растительным орнаментом, лепнину, ажурные наличники и подоконники на окнах, пилястры и другие элементы декора", – рассказал глава департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

В ходе реставрации был раскрыт исторический вход со стороны главного фасада, восстановлен венчающий карниз, заменены деревянные окна, утеплена кровля, воссоздана калитка главного входа. Сейчас работы все еще идут во внутренней части дома, в частности продолжается оштукатуривание и окраска стен. Завершить их планируется уже к лету текущего года.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что в 2022 году в Москве отреставрировали 15 жилых домов – памятников архитектуры. Последними объектами, в которых был завершен ремонт, стали дома на улицах Остоженке и Волхонке, а также в Староконюшенном переулке.



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