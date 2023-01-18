Собянин: в Москве в 2022 году отреставрировали 15 жилых домов – памятников архитектуры

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин сообщил, что в Москве в 2022 году отреставрировали 15 жилых домов – памятников архитектуры.

"Москва реализует крупнейшую в России программу капитального ремонта жилья. Ежегодно мы приводим в порядок дома, в которых проживают порядка 750 тысяч москвичей. Среди них есть дома-памятники, где требуется не только обычный капремонт, но и сложная и кропотливая реставрация", – заявил он.

Мэр подчеркнул, что жители таких домов не несут дополнительных расходов, их берет на себя столичное правительство.

Последними объектами, в которых был завершен капремонт, стали дома на улице Остоженке и Волхонке, а также в Староконюшенном переулке. Для реставрации в таких зданиях выделяются специальные субсидии, применяется индивидуальный подход и тщательная предварительная подготовка.

В ходе реставрации столичных зданий работы ведутся как снаружи, так и внутри зданий. Кроме того, обновляются инженерные системы, ограждения лестниц, ступени в подъездах, а также стены и потолки. Для реализации проектов применяются BIM-моделирование и лазерное сканирование, а в качестве материалов задействованы детали и оборудование отечественного производства.

Реставрационные работы на объектах культурного значения в Москве проводятся под контролем специалистов столичного департамента культурного наследия. Задействованные в работах организации имеют соответствующую лицензию от министерства культуры РФ.

Накануне Сергей Собянин объявил, что до конца 2023 года планируется завершить реставрацию объекта культурного наследия – ансамбля усадьбы "Покровское-Стрешнево". Усадьбу восстанавливают по архивным фото и чертежам.

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