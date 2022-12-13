Собянин: более 200 памятников архитектуры отреставрировали в Москве в 2022 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В 2022 году в Москве отреставрировали 216 объектов культурного наследия. Об этом сообщил Сергей Собянин в ходе церемонии награждения лауреатов конкурса на лучший проект в области сохранения и популяризации объектов культурного наследия "Московская реставрация – 2022".

"Это очень важная, сложная работа. Каждый год мы подводим итоги этой работы, и, несмотря на все сложности, проблемы, в этом году работа принесла хорошие, значительные результаты – больше 200 памятников возвращены москвичами", – сказал мэр.

Результатов работы, по словам Собянина, удалось достичь благодаря финансированию проектов частными инвесторами, а также помощи управления делами президента, МИД РФ и других федеральных структур. Также мэр столицы отметил значительный вклад реставраторов, архитекторов и художников.

В период с 2011 по 2022 год в Москве было отреставрировано 1 970 объектов культурного наследия. С 2010 года количество памятников в удовлетворительном состоянии сократилось в 7,1 раза.

Конкурс "Московская реставрация" проводится с 2011 года. За этот период его участниками стали 896 специалистов, лауреатами – 453 человека и организации. В 2022 году лауреатами конкурса стали 37 участников, организовавших работы по восстановлению 28 объектов культурного наследия.

Ранее Собянин сообщил, что реставрация дома архитектора Константина Мельникова в Кривоарбатском переулке начнется в 2023 году.

Здание представляет собой два вертикальных цилиндра разной высоты, которые встроены друг в друга. В ходе работ специалисты устранят трещины на доме и покрасят фасады, отремонтируют кровлю, полы, лестницы и витражи.



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