Около 6 тыс человек посетили московскую выставку импортозамещающих решений в реставрации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Столичную выставку импортозамещающих решений в реставрации посетили шесть тысяч человек, сообщила заместитель мэра города Наталья Сергунина.

Мероприятие проходило с 24 по 26 ноября в центре современного искусства "Винзавод". По словам Сергуниной, во время работ по реставрации архитектурных памятников в Москве используются российские материалы. Заммэра подчеркнула, что санкционное давление не оказало влияния на данную сферу, она осталась устойчивой.

"В стране достаточно технологий, ресурсов и мощностей, чтобы обеспечить автономную работу специалистов в сфере сохранения культурного наследия. Это и показала выставка, где демонстрировались современные и перспективные решения. За три дня с ними познакомились шесть тысяч человек", – отметила заммэра.

Для гостей было организовано более 100 мероприятий. В них вошли лекции, мастер-классы для профессионалов и любителей, а также конкурс для учеников высших образовательных учреждений и деловые сессии с участием представителей профильных компаний, инвесторов и экспертов.

Ранее сообщалось, что в День хоккея на ВДНХ проведут мастер-классы по росписи клюшек, судейству спортивных состязаний, а также тренировки на льду. Мероприятие состоится 1 декабря с 12:00 до 18:00.

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