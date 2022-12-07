Капитальный ремонт дома 1951 года постройки завершили в районе Сокол

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Специалисты завершили капитальный ремонт дома 1951 года постройки на улице 2-й Песчаной в столичном районе Сокол. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Фонда капитального ремонта многоквартирных домов (ФКР).

Заместитель гендиректора ФКР Владимир Кожиченков рассказал, что для восстановления фасада здания был разработан специальный проект проведения работ, учитывающий все нюансы.

"Подобрали качественные и современные отечественные материалы. Работы разбили на несколько этапов, чтобы обеспечить максимальный комфорт для жителей", – отметил он.

По его словам, специалисты очистили стены от загрязнений, сделали расшивку швов, заделали трещины и восстановили поврежденные участки кирпичной кладки. Затем обработали поверхность антигрибковым составом.

Также в здании восстановили угловые русты, наличники, пояса и карниз. На балконах восстановили поврежденные плиты, заменили напольное покрытие и выполнили устройство отливов.

В пресс-службе добавили, что шестиэтажный жилой дом был построен в 1951 году по индивидуальному проекту в стиле неоклассицизм.

Ранее сообщалось, что на улице Куусинена на севере столицы отремонтировали два дома 1955 года постройки в стиле неоклассицизм. Кожиченков рассказал, что специалисты тщательно разрабатывали уникальный проект проведения работ по капремонту фасадов и крыш данных зданий, подбирали наилучшие отечественные материалы.

До этого заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что специалисты с начала 2022 года завершили капитальный ремонт и реставрацию в 12 столичных домах – объектах культурного наследия.

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