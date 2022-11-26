Два дома 1955 года постройки в стиле неоклассицизм отремонтировали на севере Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Два дома 1955 года постройки в стиле неоклассицизм отремонтировали на улице Куусинена на севере столицы в рамках программы капремонта. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Фонда капитального ремонта многоквартирных домов (ФКР) Москвы.

Заместитель гендиректора ФКР Владимир Кожиченков рассказал, что специалисты тщательно разрабатывали уникальный проект проведения работ по капремонту фасадов и крыш данных зданий, подбирали наилучшие отечественные материалы.

"Особое внимание уделили восстановлению сложных архитектурных элементов декора. Результат обновления получился хороший – старинные дома вернули себе первозданную красоту", – приводятся в сообщении слова Кожиченкова.

Уточняется, что работы проходили в несколько этапов. Специалисты промыли плоскости от загрязнений, расшили швы, произвели вычинку кирпичной кладки. Затем нанесли антигрибковую защиту и заменили облицовочную плитку в местах повреждения. Фасадные поверхности гидрофобизировали силиконовой эмульсией.

На следующем этапе был восстановлен архитектурный декор. На финальном этапе заменили входные группы, устроили новую асфальтобетонную отмостку.

Кроме того, на крышах обоих домов были произведены работы по замене обрешетки и кровельного покрытия.

Ранее заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что специалисты с начала 2022 года завершили капитальный ремонт и реставрацию в 12 столичных домах – объектах культурного наследия. Во время мероприятий применялись современные технологии, а также материалы и оборудование российского производства.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!