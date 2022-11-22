Захарова назвала Москву неповторимым городом

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Москва является неповторимым городом мира благодаря сочетанию истории, традиций и современной инфраструктуры, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время коллоквиума "Москва Донбассу".

Она выступила перед студентами Донбасской национальной академии архитектуры и строительства, назвав выбранный ими вид деятельности важным и созидательным.

"И это стремление, желание, которое идет у вас изнутри, оно совпадает с возможностями, которые появляются и предоставляются на самом высоком уровне. Я говорю о Москве", – цитирует Захарову ТАСС.

Представитель МИД поделилась, что посетила немало городов мира. По ее мнению, Москва с объективной точки зрения является самым удивительным местом среди тех, что она видела.

При этом Захарова отметила, что столица регулярно меняла свой облик благодаря постоянно сменяющимся эпохам, которые наполняли город разными смыслами и новыми задачами.

Ранее заммэра Москвы Петр Бирюков рассказал, что специалисты с начала 2022 года завершили капитальный ремонт и реставрацию в 12 столичных домах – объектах культурного наследия. Во время мероприятий применялись современные технологии, а также материалы и оборудование российского производства.

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