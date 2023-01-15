18:40Мэр Москвы
"Дом с фигурами" отреставрировали в Москве – Собянин
Фото: vk.com/mossobyanin
В Москве отреставрировали жилой дом Военно-инженерной академии, также известный как "Дом с фигурами". Об этом на своей странице в соцсети "ВКонтакте" сообщил Сергей Собянин.
"Отреставрировали скульптурные композиции "Дома с фигурами" в Подколокольном переулке. Многие москвичи волновались об их судьбе", – написал мэр.
Он отметил, что в ходе работ были восстановлены утраченные элементы скульптур. Специалисты также заменили металлический каркас, где это было необходимо.
Чтобы фигуры шахтера и колхозницы сохранялись еще долгие годы, их обработали специальными защитными составами. С этой же целью была улучшена система водоотведения.
Ранее градоначальник сообщил, что на шпиль павильона "Зерно" на ВДНХ вернули после реставрации знаменитую рубиновую звезду. В ходе работ специалисты попытались воссоздать ее исторический вид и привели в порядок ее металлический каркас.
"Дом с фигурами" отреставрировали в Москве
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