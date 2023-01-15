"Дом с фигурами" отреставрировали в Москве – Собянин

Фото: vk.com/mossobyanin

В Москве отреставрировали жилой дом Военно-инженерной академии, также известный как "Дом с фигурами". Об этом на своей странице в соцсети "ВКонтакте" сообщил Сергей Собянин.

"Отреставрировали скульптурные композиции "Дома с фигурами" в Подколокольном переулке. Многие москвичи волновались об их судьбе", – написал мэр.

Он отметил, что в ходе работ были восстановлены утраченные элементы скульптур. Специалисты также заменили металлический каркас, где это было необходимо.

Чтобы фигуры шахтера и колхозницы сохранялись еще долгие годы, их обработали специальными защитными составами. С этой же целью была улучшена система водоотведения.

Ранее градоначальник сообщил, что на шпиль павильона "Зерно" на ВДНХ вернули после реставрации знаменитую рубиновую звезду. В ходе работ специалисты попытались воссоздать ее исторический вид и привели в порядок ее металлический каркас.



"Дом с фигурами" отреставрировали в Москве

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