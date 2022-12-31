Флюгер в виде золотого дракона вернули на главную башню Казанского вокзала

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Реставрация флюгера главной башни Казанского вокзала в виде золотого дракона завершилась. Об этом сообщил глава столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

"Реставраторы привели в порядок самый узнаваемый ее элемент – позолоченную фигуру змея зиланта. С помощью специальной техники фигуру вернули на историческое место", – цитируют Емельянова на портале мэра и правительства Москвы.

Необходимость реставрации объекта заключалась в образовавшихся на нем дефектах: трещинах и вмятинах. В ходе работ специалисты отремонтировали все детали фигуры и покрыли флюгер сусальным золотом.

За последние 10 лет в Москве отреставрировали более 1 800 объектов культурного наследия и памятников архитектуры, за 2022 год привели в порядок 216 подобных единиц.

Как сообщил Сергей Собянин, процесс реставрации объектов в столице поддерживают частные инвесторы, управление делами президента, МИД РФ и другие структуры. Также мэр подчеркнул мастерство художников, реставраторов и архитекторов.



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