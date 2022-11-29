Москвичам рассказали о ходе реставрации усадьбы Покровское-Стрешнево

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Специалисты завершили реставрацию лепного декора, белокаменного цоколя и парадного крыльца главного дома в усадьбе Покровское-Стрешнево, рассказал заместитель руководителя департамента капитального ремонта Сергей Мельников.

По его словам, также отреставрированы кирпичные фасады боковых корпусов, которые были построены в конце XIX века.

"Произведена вычинка, местами переборка и восстановление кирпичной кладки, а вот швы в ней пришлось переделать полностью. Произведены докомпановка утрат, устранение пустот и сколов на поверхности кирпича, а также его обессоливание, укрепление, биоцидная обработка и окрашивание", – приводятся слова Мельникова на портале мэра и правительства Москвы.

Он отметил, что специалисты отштукатурили центральную часть здания, построенную в стиле эклектики. Также восстановили лепной декор и белокаменный цоколь здания. В ходе реставрации парадного крыльца почти полностью восстановили основание двух полукруглых лестниц.

Мельников подчеркнул, что реставраторы почти с нуля воссоздали парапеты, подбалясенник, балясины и перила первого и второго этажей. Помимо этого, в порядок привели коринфскую колоннаду.

"Воссоздали и площадку третьего этажа и ее архитектурные элементы – подбалясенник, балясины и перила. Также заново пришлось отлить фасадные тумбы крыльца балкона по сохранившемуся образцу. Кроме того, полностью перебрали и восстановили всю белокаменную облицовку полуротонды-террасы", – рассказал Мельников.

Отмечается, что в настоящее время завершаются работы по реставрации кровли. Затем планируется отштукатурить и покрасить цокольную часть построек из кирпича. А после монтажа водосточной системы центральную часть усадьбы покрасят в пастельные оттенки.

Мельников подчеркнул, что специалисты проделали серьезную работу по восстановлению фасада усадьбы.

Ранее сообщалось, что у Иваньковских прудов в парке "Покровское-Стрешнево" создали новые смотровые площадки и набережные, а также обновили уже существующие. Как отмечал Мельников, в парке имелось 11 смотровых площадок, выполненных в разной стилистике. Теперь их оформили в едином стиле.

По его словам, специалисты обновили смотровые площадки, которые располагались на Первом, Третьем, Четвертом и Пятом Иваньковских прудах.

В рамках проекта по благоустройству было решено центральную часть парка оставить прежней заповедной зоной, при этом отремонтировав всю нужную инфраструктуру. В ходе работ будет сделана еще одна природная территория: ей станет эколого-просветительский парк. Здесь планируется выполнить ремонт экотропы и смотровой площадки, а также создать удобный спуск к роднику.

Также в парке специалисты заменят беседки на современные и более удобные, установят дополнительные туалеты, организуют систему сбора отходов.

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