В парке "Покровское-Стрешнево" началось строительство скейт-площадки

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Строительство скейт-площадки началось в парке "Покровское-Стрешнево" в районе будущего спорткластера на месте бывших гаражей. Об этом сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

"В настоящий момент с территории вывезен весь строительный и бытовой мусор. Деревья, находящиеся в зоне производства работ, оградили защитными коробами. Провели планировку территории и приступили к устройству скейт-парка. Для него уже подготовили основание, а также сформировали фигуры", – рассказал замглавы столичного департамента капремонта Сергей Мельников.

Сейчас специалисты подготавливают опалубку, после чего начнут наносить бетон на радиусы и другие конструкции. Общая площадь скейт-парка составит почти 1,5 тысячи квадратных метров. Отмечается, что он спроектирован так, чтобы тренироваться там могли как опытные, так и начинающие спортсмены. Площадка будет представлять из себя расположенные в центре перила и ступени, окруженные радиусными элементами для разгона.

Позже вблизи этой же территории начнется строительство других спортплощадок, в том числе памп-трека, проект которого учитывает растущие вокруг деревья. На трассе будет предусмотрено два маршрута: для новичков (54 метра) и опытных райдеров (215 метров). Кроме того, планируется создание площадок для паркура, воркаута, стритбола и пинг-понга. Отдельное спортивное пространство предусмотрят для детей.

Помимо спортивных объектов, на территории кластера установят лавочки, киоск и туалет, оборудуют амфитеатр для мероприятий. Прилегающую территорию благоустроят, высадят новые деревья и цветы.

Ранее специалисты приступили к созданию рекреационного спортивного центра "Подростковый кластер" под Севастопольским путепроводом на окраине Битцевского леса в Ясеневе. В настоящее время там уже подготовлены основания под будущие спортивные площадки, ведутся работы по установке бортового камня и устройство песчаного основания дорожек.

