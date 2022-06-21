Многофункциональный спортивный кластер появится в будущем парке "Яуза"

07:30
Фото: портал мэра и правительства Москвы
На северо-востоке столицы в скором времени появится современный многофункциональный спортивный кластер, сообщил заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
По его словам, специалисты комплекса городского хозяйства уже приступили к созданию кластера, который займет почти 2,5 тысячи квадратных метров на территории будущего парка "Яуза".
Сейчас в составе спортивной зоны на Широкой улице есть площадка для воркаута, поле для мини-футбола и хоккейная коробка. Как заметил Бирюков, их не хватает для посетителей этой части парка, конструкции и оборудование устарели.
Заммэра отметил, что основной точкой притяжения станет памп-трек. Там будут тренироваться спортсмены разных категорий. В частности, на отдельных элементах экстремалы смогут выполнять трюки в воздухе.
"В настоящее время обустроены основание и дренажная система для нового объекта, идет формирование траектории памп-трека из песка и гравийного отсева. После завершения этих работ приступим к асфальтированию", – сообщил Бирюков.
В состав кластера войдут также площадки для воркаута, игры в городки и баскетбола, небольшая зона отдыха с амфитеатром, который можно будет использовать как трибуны. Завершить работы планируется до конца 2022 года.
Ранее Сергей Собянин сообщил, что в Москве благоустроили уже половину будущего парка "Яуза". В порядок уже приведена территория в районе поймы реки Чермянки. Там появились экотропы, зоны для занятий спортом. До конца 2022 года работы пройдут на Северодвинской улице: там появятся зоны отдыха, фонтан детская площадка и досуговый центр. Также запланировано благоустройство на участке от Широкой до Енисейской улицы.
После того как все работы будут завершены, итоговая площадь парка "Яуза" превысит 350 гектаров, подытожил градоначальник.
Культурно-досуговый центр появится в будущем парке "Яуза"
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