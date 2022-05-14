Дерт-парк появится в пойме реки Яузы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В пойме реки Яузы создадут дерт-парк – трассу для катания на BMX и горных велосипедах, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

Работы проведут в рамках реабилитации вдоль Северодвинской улицы нового участка будущего "Парка Яуза". Дерт-парк станет тренировочным центром для дисциплины "слоупстайл", в которой спортсмены на горных велосипедах выполняют акробатические прыжки на трамплинах, пирамидах, контр-уклонах, а также трюки в воздухе.

О современной площадке для занятий экстремальными видами спорта попросили спортсмены. Она будет собрана из каркасных стартовых подиумов различной высоты и линий фигур-трамплинов из уплотненного грунта. Различные комбинации и траектории трамплинов позволят исполнять разнообразные акробатические элементы и соединять их в серию.

Всего появится пять трасс различного уровня сложности общей протяженностью 350 метров. Общая площадь дерт-парка составит 1,9 тысячи квадратных метров. Начинающие райдеры смогут обучаться базовым навыкам на линиях для новичков, а после оттачивать мастерство на траекториях для прогрессирующих спортсменов и профессионалов.

Рядом с тренировочной площадкой организуют крытые трибуны. Конфигурация дерт-парка и развитая инфраструктура будущего "Парка Яуза" позволят проводить здесь масштабные соревнования в дисциплине велоспорта.

Ранее сообщалось, что на двух участках будущего парка "Яуза" началась инженерная подготовка. Специалисты проложат более 34 километров сетей электроснабжения и архитектурно-художественной подсветки, около 15 километров кабелей для камер видеонаблюдения, а также 5,3 километра кабелей для системы оповещения и 4,3 километра проводов связи. Кроме того, в парке будет предусмотрено 550 метров водопроводных сетей и 430 метров канализации.

Также там появятся площадка с деревянным настилом для занятий йогой и зона отдыха с гамаками, качелями и лавочками. По просьбам художников, на видовой точке сделают пирс.