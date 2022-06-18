Многофункциональный спортивный кластер появится в парке "Яуза"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В будущем парке "Яуза" создадут многофункциональный спортивный кластер, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

"Сейчас в состав спортивной зоны на Широкой улице входит площадка для воркаута, поле для мини-футбола и хоккейная коробка, но их не хватает для посетителей этой части парка, конструкции и оборудование устарели. Поэтому принято решение разнообразить функциональное назначение этого пространства и превратить его в современный спортивный кластер общей площадью почти 2,5 тысячи квадратных метров", – приводятся в сообщении слова заммэра Москвы Петра Бирюкова.

В парке также будет размещена велосипедная трасса с участками разной геометрии и формы для разных возрастных категорий. При этом для экстремалов на трассе расположат элементы для выполнения трюков в воздухе.

В настоящее время обустроено основание и дренажная система, из песка и гравийного отсева формируются траектории велосипедной трассы, после чего планируется начать асфальтирование.

Заммэра добавил, что в кластере также будут расположены площадки для воркаута, игры в городки и баскетбол и зона отдыха с амфитеатром.

Ранее Петр Бирюков сообщил, что в будущем парке "Яуза" специалисты приступили к работам по созданию культурно-досугового центра.

По его словам, пространство для отдыха и досуга горожан появится на Северодвинской улице в пойме реки Яузы.

Отмечалось, что уже подготовлено место для сцены и установки перголы, появилось основание под устройство кафе-амфитеатра.

