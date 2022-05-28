В Москве началось обустройство спортивной зоны вдоль Извилистого проезда

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

В столице в рамках программы реабилитации нового участка будущего парка "Яуза" начались работы по обновлению спортивной зоны вдоль Извилистого проезда, сообщает комплекс городского хозяйства в телеграм-канале.

"В рамках проекта обновят спортивный кластер районного значения – в порядок приведут существующую спортивную инфраструктуру и создадут новую. Кроме того, расширят функциональность главной точки притяжения молодежи Бабушкинского района – скейт-парка", – говорится в сообщении.

Отмечается, что после реконструкции площадь скейт-парка составит 1,2 тысячи квадратных метров.

Также специалисты переоборудуют хоккейную коробку. В зимнее время на ней можно будет заливать каток, а летом раскатывать покрытие из искусственной травы для игры в мини-футбол. Около коробки обустроят павильон с раздевалками, прокатом спортивного инвентаря и техническим помещением. А существующее поле для мини-футбола переоборудуют в площадку для игры в волейбол.

Уточняется, что работы планируют завершить в начале осени.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что около 20 капитальных спортивных объектов планируется достроить до конца 2022 года в Москве. Свыше 150 крупных спортивных сооружений были построены за последние годы в столице. Среди них – центр биатлона "Новая звезда", ледовые арены в Солнцеве, Некрасовке и Марушкине.

