Работы по устройству скейт-парка стартовали на окраине Битцевского леса

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В рекреационном центре "Двор в лесу" на окраине Битцевского леса начались работы по устройству скейт-парка, который войдет в состав буферной зоны вокруг парковой территории. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Замруководителя департамента капремонта Москвы Сергей Мельников пояснил, что площадь территории будущего скейт-парка превышает гектар. Ранее там располагался гаражно-строительный кооператив, который вплотную примыкал к парку и жилому массиву в районе дома 2 по улице Айвазовского.

"Вместо неприглядных, портящих вид и загрязняющих территорию гаражей будет создан локальный рекреационный центр "Двор в лесу", который наполнят инфраструктурой для активных занятий спортом, а сам участок вновь станет частью парка", – сказал Мельников.

По словам замглавы департамента, дизайн и конфигурация скейт-парка были разработаны при участии профессионального спортивного сообщества. Общая площадь комплекса составит порядка 2 400 квадратных метров.

"На площадке появится возможность проводить соревнования по скейтбордингу мирового класса в олимпийских дисциплинах "Парк" и "Стрит", – пояснил Мельников.

В настоящее время на объекте ведется подготовка к строительству. Оно начнется с выкладывания подушки из послойно утрамбованных песка и щебня, из которых также будут смоделированы элементы скейт-парка. Затем их забетонируют, отшлифуют и покроют специальным водоотталкивающим составом.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что около 20 капитальных спортивных объектов планируется достроить до конца 2022 года в Москве. Свыше 150 крупных спортивных сооружений были построены за последние годы в столице. Среди них – центр биатлона "Новая звезда", ледовые арены в Солнцеве, Некрасовке и Марушкине.

